Berliner Musiker-Duo in Stuttgart: Die Energie freisetzen: SDP rocken den Wasen zum Jubiläumskonzert

12 Das Berliner Musiker-Duo SDP heizten den Besuchern auf dem Wasen kräftig ein. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zu ihrem 25-jährigen Bandjubiläum hat das Berliner Musiker-Duo SDP das größte Konzert ihrer Bandgeschichte gegeben. Ausverkauft und vor 30.000 Fans gab es einen wilden Ritt auf dem Besen ihrer Musikgeschichte. Schrill, knallig und ein ordentliches Abrocken mit Überraschungsgästen.











Mit einem großen Knall eröffneten SDP ihr Jubiläumskonzert auf dem Wasen und ebenso beendeten sie es auch. In Stuttgart ist es das größte Konzert ihrer aktuellen Tour, das die Musiker aus Berlin Spandau nach 25 Jahren Bandgeschichte je hatten. Trommelwirbel und vibrierende Bässe am Anfang, Flammenkegel und Feuerwerk am Ende. Blaue Nebelschwaden ziehen über den Platz. Später werden sie dann bunt. SD- Wer? – Genau! Vielleicht fragt sich jemand, wer die beiden Musiker nochmal sind, die am Samstagabend 30.000 Fans zum ausverkauften Konzert auf den Cannstatter Festplatz locken, doch das ist mehr ein charmantes Understatement, mit dem die Musiker, aka Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin gerne selbst kokettieren. SDP, oder auch Stonedeafproduction, sind spätestens seit dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 2012 gemeinhin bekannt als die „bekannteste unbekannte Band der Welt“. Aber anders als etwa Sido, Prinz Pi, Bela B, Capital Bra oder Kool Savas, mit denen sie immer wieder zusammengearbeitet haben, sind sie weniger im allgemeinen popmusikalischen Diskurs zugegen, und Band und Fans spielen gerne mit diesem Umstand. T-Shirts mit dem Akronym DBUBDW sind zu sehen und zur Konzertmitte hin gibt es das gleichnamige Lied.