Nach "Ku'damm 56", "59" und "63" kehrt die preisgekrönte ZDF-Familiensaga zurück. In "Ku'damm 77" sind aus den rebellischen Töchtern längst selbst Mütter geworden. Was Zuschauer aus den Vorgänger-Staffeln wissen sollten - ein Überblick.

14 Jahre sind vergangen seit den Ereignissen von "Ku'damm 63". Die Tanzschule Galant am Berliner Kurfürstendamm existiert noch immer - doch über ihr hat sich das Leben verändert. Drei Generationen teilen nun die Wohnung: Matriarchin Caterina Schöllack (Claudia Michelsen, 56), ihre Töchter Monika Franck-Schöllack (Sonja Gerhardt, 36) und Helga von Boost (Maria Ehrich, 32) sowie deren fast erwachsene Kinder Dorli Schöllack (Carlotta Bähre, geb. 2005) und Friederike von Boost (Marie Louise Albertine Becker, geb. 2003).

Wer die neue Staffel ohne Vorwissen einschalten möchte, sollte zumindest die wichtigsten Entwicklungen aus den bisherigen Folgen kennen. Die dritte Schöllack-Schwester Eva Fassbender (Emilia Schüle, 33) fehlt zunächst im Familienkreis. Sie verbüßt eine Haftstrafe wegen Totschlags an ihrem Mann Prof. Dr. Jürgen Fassbender (Heino Ferch, 62) - in der Familie spricht man verschämt davon, sie sei "im Ausland".

Die Töchter von einst sind Mütter geworden

Zwei der drei Töchter von einst sind inzwischen selbst Mütter geworden - doch Caterina Schöllack gibt nach wie vor den Ton an. Besonders Monika steht vor einer Herausforderung, die an alte Konflikte erinnert: Einst rebellierte sie gegen den Druck ihrer Mutter, nun drillt sie ihre Tochter Dorli zur Turniertänzerin - und wiederholt dabei unbewusst die alten Muster. "Monika erkennt, dass sie wie ihre Mutter geworden ist", sagt Schauspielerin Sonja Gerhardt, "und dass Caterina, trotz aller Härte, ihren Töchtern nur das Beste wollte".

Neue Generation, alte Konflikte

Nach dem Tod ihres Mannes Joachim Franck (Sabin Tambrea, 41) hat sich Monika aus der Musik zurückgezogen und ihre ganze Energie in Dorlis Karriere gesteckt. "Dorli ist jetzt so alt wie Monika in der ersten Staffel", erklärt Drehbuchautorin Annette Hess. "Hat sie die rebellische Kraft ihrer Mutter geerbt?" Unter wachsendem Druck gerät die 20-Jährige in eine Spirale aus Schmerzmitteln und Selbstzweifeln. "Dorli ist dein einziger Lebensinhalt", kritisiert Helga ihre Schwester Monika. Tatsächlich konzentrierte sie sich nach dem Hin und Her zwischen dem melancholischen Schriftsteller Joachim Franck und dem lebenslustigen Freddy Donath (Trystan Pütter, 45) vollends auf ihre Tochter. Dann trifft Monika auf Dorlis Lehrer Robert Beck (Tambrea) - der Joachim zum Verwechseln ähnlich sieht.

Helga wiederum hat nach der Trennung von ihrem homosexuellen Mann Wolfgang (August Wittgenstein, 44) jede Hoffnung auf die Liebe aufgegeben. Doch dann begegnet sie dem Zahnarzt Dr. Hannes Mikusch (Florian Stetter, 48) - sehr zum Gefallen ihrer Mutter, die ihn prompt als "Lottogewinn" bezeichnet. Für Aufregung sorgt indes auch der Berufswunsch von Tochter Friederike. Sie will Polizistin werden - ein Affront für Mutter und Großmutter gleichermaßen. Denn Ende der 1970er-Jahre gab es in Berlin noch keine Frauen auf Streife, wie die begleitende "Terra X History"-Doku "Ku'damm 77 - Die Dokumentation" von Heike Nelsen einordnet.

Doch nicht nur die Familie, auch die Tanzschule steht vor einer Zerreißprobe. Eine jüdische Stiftung aus London fordert die Rückgabe des Gebäudes - ein verdrängtes Kapitel aus der NS-Zeit wird aufgerollt. Für Caterina steht damit ihr Lebenswerk auf dem Spiel. Offiziell führt Helga die Geschäfte, doch die Matriarchin bleibt die heimliche Grande Dame des Hauses am Kurfürstendamm. Bei der drohenden Zwangsversteigerung kommt schließlich die frisch entlassene Eva Fassbender wieder ins Spiel.

Der Film im Film

Neu ist in "Ku'damm 77" ein filmisches Element: Die junge Journalistin Linda Müller (Massiamy Diaby, geb. 1996) dreht eine Dokumentation über die Tanzschule und ihre Besitzerinnen. Dabei werden alte Geheimnisse und verborgene Wahrheiten ans Licht gebracht - die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen. So eröffnet sich dem Publikum ein tieferer Blick in Caterinas Vergangenheit und die Ursachen hinter ihrer Strenge und Kontrollsucht. Eines bleibt jedoch unverändert: Ihr Ziel, alle Töchter "unter die Haube" zu bringen - am besten vorteilhaft und standesgemäß.

"Ku'damm 77" läuft am 12., 13. und 14. Januar 2026 jeweils um 20:15 Uhr im ZDF. Direkt im Anschluss an die erste Episode zeigt der Sender die begleitende Dokumentation.