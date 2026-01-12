Nach "Ku'damm 56", "59" und "63" kehrt die preisgekrönte ZDF-Familiensaga zurück. In "Ku'damm 77" sind aus den rebellischen Töchtern längst selbst Mütter geworden. Was Zuschauer aus den Vorgänger-Staffeln wissen sollten - ein Überblick.
14 Jahre sind vergangen seit den Ereignissen von "Ku'damm 63". Die Tanzschule Galant am Berliner Kurfürstendamm existiert noch immer - doch über ihr hat sich das Leben verändert. Drei Generationen teilen nun die Wohnung: Matriarchin Caterina Schöllack (Claudia Michelsen, 56), ihre Töchter Monika Franck-Schöllack (Sonja Gerhardt, 36) und Helga von Boost (Maria Ehrich, 32) sowie deren fast erwachsene Kinder Dorli Schöllack (Carlotta Bähre, geb. 2005) und Friederike von Boost (Marie Louise Albertine Becker, geb. 2003).