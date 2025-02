Berlinale: Rose Byrne zeigt ihre Bauchmuskeln

1 Rose Byrne besuchte am 17. Februar die Premiere ihres Films "If I Had Legs I'd Kick You" in Berlin. Foto: ddp/Geisler/Christopher Tamcke

Heißer Auftritt im kalten Berlin: "Brautalarm"-Star Rose Byrne wirbt in einem freizügigen Look für ihren neuen Film. Für die Premiere auf der Berlinale wählte die 45-Jährige ein futuristisches knappes Oberteil, das ihre gut trainierten Bauchmuskeln in Szene setzte.











Rose Byrne (45) hat am Montag auf der Berlinale alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Brautalarm" oder "Bad Neighbors", lief in einem knappen Metallic-Top über den roten Teppich in Berlin und zeigte dabei ihre definierten Bauchmuskeln.