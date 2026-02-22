Als erster deutscher Film seit 22 Jahren wurde am Samstagabend „Gelbe Briefe“ mit dem Goldenen Bär der Berlinale ausgezeichnet, und genau wie 2004 bei Fatih Akins „Gegen die Wand“ wurde nun mit Ilker Çatak ein Regisseur geehrt, dessen familiäre Wurzeln in der Türkei liegen. Dass das neue Werk des Lokalmatadors eine dezidiert politische Geschichte erzählt, machte die Ehrung im Kontext der vorangegangenen zehn Tage, in denen heftig über die politische Verantwortung von Filmschaffenden diskutiert worden war, umso bemerkenswerter.

„Gelbe Filme“ kommt bald ins Kino „Gelbe Briefe“ (ab dem 5. März regulär im Kino) erzählt von einem Künstler-Ehepaar in der Türkei, das aufgrund seiner regierungskritischen Haltung Jobs und Wohnung verliert und mit der Frage ringt, welchen Preis man für die eigene Überzeugung zu zahlen bereit ist. Als „erschreckende Vision einer Zukunft, die bald auch anderswo Wirklichkeit werden könnte“ beschrieb Wim Wenders, der in diesem Jahr der Wettbewerbsjury vorsaß, den Film.

Zu Beginn der 76. Berlinale hatte die deutsche Kino-Legende noch gefordert, Filmemacherinnen und Filmemacher sollten sich aus der Politik heraushalten, als er bei einer Pressekonferenz um eine Stellungnahme zum Nahostkonflikt gebeten worden war. Tagelang wurde dann heftig in der Presse, sozialen Netzwerken und offenen Briefen diskutiert über das Verhältnis von Kunst und Politik, über Meinungsfreiheit, Solidarität und die Rolle der Berlinale bei all dem, und fast immer wurde all das – auf beiden Seiten – verkürzt, aus dem Kontext gerissen, wurden sprachliche Nuancen ignoriert.

Wim Wenders wurde scharf kritisiert

Bei der Preisverleihung am Samstag adressierte Wenders auf der Bühne des Berlinale-Palasts auch direkt die gegen ihn gerichtete Kritik der vorangegangenen Tage. „Die Sprache des Kinos ist empathisch. Die Sprache von Social Media und Aktivismus ist affektiv“, sagte er. „Die Würde und der Schutz menschlichen Lebens ist auch unser Ziel. Ihr leistet notwendige und mutige Arbeit, aber muss sie im Wettbewerb mit unserer stehen? Müssen unsere Stimmen kollidieren? Wir brauchen einander!“

Çatak ließ, überrumpelt vom Goldenen Bären für sein stimmig inszeniertes, famos gespieltes Plädoyer gegen Unterdrückung und für Kunstfreiheit eine vorbereitete politische Rede stecken. Auch er gemahnte allerdings an ein Miteinander: „Die wahre Gefahr ist da draußen: die Autokraten, die rechtsextremen Parteien, alle die, die unsere Art zu leben zerstören wollen. Wir andere sind nicht Feinde, sondern Verbündete.“

Der Minister verlässt den Saal

Sandra Hüller erhielt den Silbernen Bären für die Beste Hauptrolle für „Rose“, in dem sie sich im 17. Jahrhundert als Mann ausgibt, um selbstbestimmt leben zu können, und ist damit nach Shirley MacLaine die zweite Schauspielerin in der Berlinale-Geschichte, die bereits zweimal einen Preis mit nach Hause nehmen durfte. Gleich doppelt bedacht wurde am Samstag auch das Familien- und Alzheimerdrama „Queen at Sea“. Während hoch gehandelte Filme aus Mexiko und Singapur sowie alle auf dem afrikanischen Kontinent spielende Geschichten bei der sehr europäisch und nordamerikanisch dominierten Preisverleihung leer ausgingen, gab es für den Film von Lance Hammer neben dem Preis der Jury auch den Nebenrollen-Bären für das britische Schauspielduo Tom Courtenay und Anna Calder-Marshall.

Der türkische Regisseur Emin Alper, dessen Film „Kurtuluş“ von einem brutal eskalierenden Konflikt um Ländereien, Macht und Religion in einem Bergdorf handelt, gewann den Großen Preis der Jury und widmete ihn unter anderem den unter Tyrannei leidenden Menschen im Iran und den Palästinensern in Gaza, die unter schlimmsten Bedingungen leben und sterben. „Ihr seid nicht allein“ lautete seine Botschaft, die im Saal auf viel Jubel stieß. Bundesumweltminister Carsten Schneider, einziger Regierungsvertreter beim Berlinale-Abschluss, war da allerdings schon weg: Er hatte den Berlinale Palast verlassen, als der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib, der für „Chronicles From the Siege“ den Preis fürs beste Spielfilmdebüt erhielt, scharfe Kritik an der deutschen Regierung übte und ihr vorwarf, Partner „des Völkermords im Gazastreifen“ zu sein.

Wut, Trauer und Dringlichkeit

Daran, dass für streitbare Statements, intensive Debatten und emotionale Konflikte bei der Berlinale immer Platz sei, hatte Tricia Tuttle aber schon zu Beginn des Abends keinen Zweifel gelassen. „Wut, Trauer und Dringlichkeit mit Blick darauf, was jenseits der Kinosäle passiert, sind echte, ernst zu nehmende Gefühle und fester Bestandteil unserer Filmgemeinschaft“ konstatierte die künstlerische Leiterin des Festivals – und verwies mit Stolz darauf, dass die Filmfestspiele ausreichend Raum böten, die Komplexität von Emotionen und Diskussionen auszuhalten und sich darüber zwischenmenschlich auszutauschen.