Berlinale 2026: Afghanisches Drama als Eröffnungsfilm auserkoren

Die 76. Berlinale startet mit einer Weltpremiere: "No Good Men" von der afghanischen Filmemacherin Shahrbanoo Sadat wird am 12. Februar den Eröffnungsfilm darstellen.
Am 12. Februar 2026 öffnet die Berlinale wieder ihre Pforten. Inzwischen hat die Veranstaltungsleitung enthüllt, welches Werk als Eröffnungsfilm der 76. Ausgabe fungieren wird: Es handelt sich dabei um das afghanische Liebesdrama "No Good Men", den nunmehr dritten Spielfilm der Regisseurin Shahrbanoo Sadat (36). Der Film wird demnach als Weltpremiere im Berlinale Palast präsentiert.