Berlin wohl nicht in Gefahr: Morrissey sagt zwei Europa-Konzerte ab

1 Morrissey enttäuscht seine Fans in Stockholm. Foto: imago/Cover-Images / Larry Marano

Erschöpfung und fehlende Label-Unterstützung: Morrissey hat sein ausverkauftes Konzert in Stockholm und einen weiteren Auftritt in der schwedischen Hauptstadt kurzfristig abgesagt. Der Ex-The-Smiths-Frontmann kritisiert die Musikindustrie scharf und kündigt an, dass sein Berlin-Gig stattfinden soll.











Der Schmerz sei "unerträglich" - mit diesen dramatischen Worten hat der Musiker Morrissey (66) die Absage seines nahezu ausverkauften Konzerts in Stockholm bekannt gegeben. Das geplante Konzert am Montag sollte ein Höhepunkt seiner aktuellen Europa-Tour werden, doch daraus wurde nichts. Auch ein weiterer Auftritt auf einem Festival in der schwedischen Hauptstadt am Dienstagabend wurde kurzerhand gecancelt.