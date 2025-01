Polizisten verletzt: Polizei geht nach Explosion nicht von Angriff aus

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Michael Ukas/dpa

In der Silvesternacht werden erneut Polizisten attackiert. Nur einen Tag nach Neujahr kommt es an einem Polizeigelände in Berlin zu einer Explosion - doch ein gezielter Angriff war das wohl nicht.











Link kopiert



Berlin - Nach einer Explosion an einem Polizeigelände in Berlin mit zwei verletzten Beamten geht die Polizei nicht von einem gezielten Angriff aus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass die Detonation durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik verursacht wurde", teilte die Polizei mit. "Eine Rekonstruktion des Geschehens soll klären, was geschehen ist", sagte Polizeisprecher Florian Nath der Deutschen Presse-Agentur.