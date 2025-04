Berlin: Vierjähriger auf Fahrrad einige Meter von Auto mitgeschleift

1 Laut Polizei ereignete sich der Unfall an einem Zebrastreifen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Björn Trotzki

An einem Zebrastreifen in Westend wird ein Kleinkind auf einem Fahrrad von einem Auto erfasst. Die Autofahrerin fährt zunächst weiter. Eigenen Angaben zufolge nahm sie zunächst nur einen Knall wahr.











Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen ein vier Jahre altes Kind auf einem Fahrrad in Berlin-Westend angefahren und einige Meter mitgeschleift. Der Junge wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend an einem Zebrastreifen an der Kreuzung Reichsstraße Ecke Eschenallee schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.