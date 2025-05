Berlin: Tumulte von Galatasaray-Fußballfans - 33 verletzte Polizisten

1 Bei den Tumulten in Berlin wurden 33 Polizisten verletzt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Galatasaray Istanbul wurde türkischer Meister - und zahlreiche Fans feierten wild. Auch in Berlin, wo die Stimmung zum Teil eskalierte.











Bei Jubelfeiern und heftigen Tumulten von Fans der türkischen Fußballmannschaft Galatasaray Istanbul am Berliner Ku’damm sind 33 Polizisten verletzt worden. Böller wurden am Sonntagabend gezündet und teils auf Einsatzkräfte geworfen, so die Polizei. Fans griffen Polizisten an und warfen auch mit Flaschen und vereinzelten Steinen. Zwei Polizisten wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.