Tötungsdelikt in Marzahn – Verdächtiger soll in Psychiatrie

1 Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 24-jährige Deutsche aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Ein Mann soll seinen Großeltern lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer psychischen Erkrankung aus.











Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen in Berlin-Marzahn soll dessen Enkel in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der 24-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft seinem Großvater Schläge und Tritte gegen den Kopf zugefügt haben, in deren Folge dieser starb.