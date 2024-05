1 Bei dem Unfall kam eine Mitfahrerin ums Leben. Foto: dpa/Michael Ukas

Raser gelten in Berlin als Problem. Ein Mann verliert in der City die Kontrolle über sein Auto - mit tödlichen Folgen. Der Unfall geschieht an prominenter Stelle. Es gibt Rufe nach Konsequenzen.











Link kopiert



Die Fahrzeugfront ist zerstört, das Wrack ausgebrannt: Ein Mann rast mit seinem Auto in eine flache Betonwand in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms - eine Frau stirbt, drei Insassen werden verletzt. Das Auto ging in Flammen auf. Der Fahrer war viel zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sprach von einem „Alleinrennen“. Nach Feuerwehrangaben waren 60 Kräfte im Einsatz. Die Berliner Linke forderte nach dem Unfall Konsequenzen und Tempolimits.