Berlin: Tod bei Sex-Date: 57-Jähriger schweigt im Mordprozess

Auf der Suche nach einem Sex-Partner verabreden sich zwei Männer über eine Dating-Plattform. Bei ihrem Treffen kommt es zum Konsum von K.-o.-Tropfen. Ein Mann stirbt - ein Verbrechen oder ein Unfall?











Weil er einen Sexualpartner ermordet haben soll, steht ein 57-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Er soll einem 42-Jährigen bei einem Treffen in einer Wohnung im Stadtteil Wedding eine Überdosis K.-o.-Tropfen verabreicht und auf den Kopf des Mannes eingeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zur eigenen sexuellen Luststeigerung gehandelt und die Möglichkeit einer tödlichen Wirkung billigend in Kauf genommen habe. Zu Prozessbeginn am Mittwoch schwieg der Deutsche zu den Vorwürfen.