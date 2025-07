Berlin: Spritzenattacke? Frauen in Club verletzt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Beim Tanzen klagen plötzlich neun Frauen über Schmerzen, einen möglichen Einstich im Oberarm oder Unwohlsein. Polizei und Feuerwehr eilen heran. Doch die Lage ist unübersichtlich.











Eineinhalb Wochen nach mysteriösen Spritzenattacken bei der Fête de la Musique in Frankreich melden Polizei und Feuerwehr einen Zwischenfall in einem Berliner Club: Zwei Frauen im Alter von 17 und 23 Jahren wurden wegen Schmerzen und einem vermuteten Stich in den Oberarm ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Vier weitere Frauen seien mit leichten Verletzungen in dem Club vor Ort behandelt worden. Darüber hinaus hätten drei Frauen über Unwohlsein geklagt.