Berlin: Senatorin warnt vor neuen Anschlägen auf Stromnetz

Innensenatorin Spranger sieht nach dem Brandanschlag auf Berlins Stromnetz die Gefahr nicht gebannt. Die Einzelheiten.
Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin hat Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vor weiteren ähnlichen Taten gewarnt. „Mit ihrem Ziel, Bevölkerung und Gesellschaft zu verunsichern, sind die Terroristen klar gescheitert“, sagte Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „Das heißt nicht, dass sie es nicht wieder versuchen könnten.“