Berlin: Regional- und Fernverkehr nach Brand bis kommende Woche beeinträchtigt

In einem Kabelschacht der Bahnanlagen in Berlin hat es gebrannt. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr - und zwar noch einige Tage.

Die Deutsche Bahn rechnet nach dem Kabelbrand an einer Bahnstrecke in Berlin noch mit Einschränkungen für den Zugverkehr bis kommende Woche. Technikexperten der Bahn seien dabei, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. „Weil mehrere Kabel betroffen sind, werden die Reparaturarbeiten über das Wochenende andauern. Voraussichtlich bis Anfang der kommenden Woche wird der Zugverkehr noch eingeschränkt sein“, teilte der Konzern mit.

In der Nacht hatte es in einem Kabelschacht der Bahn in Berlin gebrannt. Dadurch kam es zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau. Der Halt in Berlin-Spandau entfällt demnach. Fernverkehrszüge werden über den nördlichen Außenring nach Berlin-Gesundbrunnen und zum Hauptbahnhof umgeleitet.

Auch der Regionalverkehr ist betroffen

Auch im Regionalverkehr werden Züge umgeleitet, sind verspätet oder Haltestellen werden nicht bedient. Die S-Bahn-Linie S41/S42 zwischen Westend und Beusselstraße ist unterbrochen, ein Ersatzverkehr ist laut Bahn seit 7.00 Uhr eingerichtet.