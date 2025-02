1 Die Puppen lösten einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Bekleidete Körper scheinen leblos im Wasser zu treiben. Mehrere Notrufe erreichen die Polizei.











Im Wasser treibende menschenähnliche Puppen haben einen Polizeieinsatz am Berliner Landwehrkanal ausgelöst. Mehrere Notrufe erreichten gegen 7.30 Uhr die Polizei, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einsatzkräfte seien zu dem Gewässer in Höhe der Lohmühlenbrücke in Berlin-Neukölln geeilt. Kurze Zeit später gab es Entwarnung: Im Wasser trieben lediglich bekleidete Plastikpuppen.