Verschimmelter Belag auf Brötchen – die Verpflegung der Berliner Polizei in der Silvesternacht war offenbar nicht besonders schmackhaft. Nun werden sogar rechtliche Konsequenzen geprüft.











Die Polizei in Berlin prüft nach der Belieferung von Einsatzkräften an Silvester mit verdorbenen Brötchen rechtliche Konsequenzen. Bei einem Teil der am 31. Dezember verteilten Brötchen war der Belag verschimmelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.