Berlin: Polizei stoppt Mann mit Taser im Frauenwohnheim

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein Mann randaliert im Berliner Frauenwohnheim und verletzt einen Polizisten. Erst eine Elektroschockpistole kann ihn stoppen.











Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann hat in einem Berliner Frauenwohnheim so stark randaliert, dass die Polizei ihn mit einem Elektroschockgerät ruhigstellen und aus dem Heim befördern musste. Der 37-Jährige hielt sich entgegen den Regeln in der Nacht zu Dienstag noch nach 22.00 Uhr in dem Wohnheim in Schöneberg auf und benahm sich aggressiv gegenüber den Bewohnerinnen, wie die Polizei mitteilte.