Polizei findet 1.300 Euro in Unterhose von Drogendealer

1 Die Polizei ermittelt gegen den Verdächtigen wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Bundespolizei kontrolliert am Ostkreuz einen Mann. Im Rucksack hat er eine größere Menge Drogen. Sie nehmen den Verdächtigen mit auf die Wache, wo sie eine weitere Entdeckung machen.











Link kopiert



Drogen im Wert von 5.000 Euro und 1.300 Euro Bargeld - versteckt in der Unterhose - hat die Bundespolizei nach der Kontrolle eines mutmaßlichen Drogendealers am Bahnhof Ostkreuz sichergestellt. Einsatzkräfte überprüften den Mann am Sonntagnachmittag, wie die Behörde mitteilte.