Nächstes Jahr soll man ihn wieder besichtigen können - den weltberühmten Pergamonaltar auf der Museumsinsel. Für die Wiedereröffnung des ersten Abschnitts gibt es nun ein Datum.
Berlin - Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten sollen erste Teile des Pergamonmuseums im Juni 2027 wieder öffnen. Das Museum werde seine Türen für das Publikum am 4. Juni 2027 wieder öffnen, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin mit. "Damit ist der Pergamonaltar endlich wieder für die Öffentlichkeit sichtbar."