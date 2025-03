Berlin: Partnerin und Töchter grausam getötet – Angeklagter in Psychiatrie

1 Der Prozess findet in Berlin statt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Mit Armbrust und Messer soll ein Mann seine Lebensgefährtin und die beiden gemeinsamen Kinder auf grausame Weise getötet haben. Er gab die Tötung vor Gericht zu. Was war der Auslöser?











– Nach dem grausamen Tod einer Mutter und ihrer zwei Töchter in Berlin-Marzahn kommt der mutmaßliche Täter zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der 37-Jährige stelle aufgrund einer psychischen Erkrankung nach vorläufiger Einschätzung eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Schertz am zweiten Tag des Mordprozesses gegen den Deutschen. Er folgte damit einem Antrag der Verteidigung und einer Empfehlung einer psychiatrischen Gutachterin.