1 Bei der propalästinensischen Demo in Neukölln wurden Polizisten angegriffen. Foto: dpa/Paul Zinken

In Berlin-Neukölln fand am Dienstagabend eine propalästinensische Demo statt. Dabei wurden Polizisten unter anderem mit Steinen und Flaschen angegriffen.











Bei einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Neukölln sind Polizisten mit Steinen und Flaschen angegriffen worden. Es sei vereinzelt zu Stein- und Flaschenwürfen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Zudem hätten Menschen Sprechchöre skandiert und Pyrotechnik gezündet. Es sei zu Freiheitsbeschränkungen gekommen. Weitere Details zu dem Einsatz waren am Mittwochmorgen zunächst unklar.