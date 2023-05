Grundschülerin bei Attacke in Schule lebensgefährlich verletzt

1 Ein Angreifer hatte die Kinder auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln attackiert. Foto: dpa/Michael Kappeler

In Berlin-Neukölln ist eine Grundschülerin bei einer Messerattacke auf einem Schulgelände lebensgefährlich verletzt worden. Ein zweites Mädchen sei ebenfalls verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.









Zwei Schulkinder sind am Mittwoch auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln von einem Angreifer verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter wurde nahe dem Tatort festgenommen. Wie die Tat geschah und welchen Hintergrund sie hat, teilte die Polizei zunächst nicht mit.