1 Die Polizei ermittelt in Berlin in einem mutmaßlichen Mehrfachmord. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Die Anwohner sind erschüttert, die Polizei ermittelt: In einer Wohnung in Berlin sind drei Leichen gefunden worden. Es gibt viele Fragen.











Nach dem Fund von drei Leichen in einer Wohnung im Berliner Stadtteil Marzahn wird nach dem möglichen Täter gefahndet. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund der „Auffindesituation“ der getöteten Menschen von einem Tötungsdelikt aus, wie sie am Sonntagabend in einer knappen gemeinsamen Pressemitteilung erklärten.