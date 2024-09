Mutter soll ihr Kleinkind in Katzenbox aus Fenster geworfen haben

(Symbolfoto)

Eine 41-Jährige, die ihre zweijährige Tochter in Berlin mutmaßlich in einer Katzenbox aus dem Fenster warf, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Eine entsprechende Antragsschrift wurde nun eingereicht.











Eine 41-Jährige, die ihre zweijährige Tochter in Berlin-Altglienicke mutmaßlich in einer Katzenbox aus dem Fenster warf, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden.