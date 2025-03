1 In Berlin ereigneten sich zwei schwere Motorradunfälle. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mit dem kommenden Frühling sind auch wieder mehr Motorradfahrer unterwegs. Das lässt auch die Unfallzahlen steigen.











Link kopiert



Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Weißensee bei einem Unfall gestorben. Der 49-jährige Mann kam am Dienstagnachmittag auf der Berliner Allee nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Bordsteinkante und prallte gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Trotz versuchter Wiederbelebung starb er an der Unfallstelle.