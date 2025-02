Berlin: Mit Burger bestochen? Gefängnismitarbeiter angeklagt

Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet Social-Media-Betrug: Sandra Bullock ist besorgt um ihre Familie

Nach Brad Pitt ist offenbar auch der Name von Schauspielerin Sandra Bullock missbraucht worden. Die Oscarpreisträgerin warnt Fans in einer Stellungnahme eindringlich vor Social-Media-Betrug. Sie sei zudem "in großer Sorge" um die Sicherheit ihrer Familie.