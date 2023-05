1 Eine Person wurde in Berlin in einem Paternoster eingeklemmt und tödlich verletzt (Symbolbild). Foto: imago/photothek/Thomas Imo/photothek.net

In einem Haus in Berlin ist ein Mensch in einem Paternoster tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.









Ein Mensch ist bei einem Unfall in einem Paternoster in Berlin eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wollte die Person am Donnerstagnachmittag in einem öffentlichen Gebäude im Stadtteil Schöneberg nahe dem U-Bahnhof Wittenbergplatz mit dem Aufzug fahren und verunglückte dabei.