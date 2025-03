1 Mehrere Menschen wurden bei den Massenschlägereien verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Es sind leider keine Einzelfälle. Immer wieder bricht bei Fußballspielen von Amateurmannschaften Gewalt aus. So auch bei zwei Spielen in Berlin.











Nach einem Amateur-Fußballspiel in Berlin-Lichtenberg ist eine Massenschlägerei zwischen den beiden Mannschaften ausgebrochen. Auch bei einem anderen Kreisliga-Spiel in Friedrichshain gingen Spieler und auch Zuschauer am Sonntag aufeinander los, wie die Polizei mitteilte.