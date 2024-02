1 Eine Berliner S-Bahn (Archivbild) Foto: dpa/Fabian Sommer

Ein 37-Jähriger stieg in der Nacht auf die Gleise und wurde von einem Zug überrollt. Durch den Unfall verlor der Mann seinen Arm.











Ein Mann hat am Berliner S-Bahnhof Schöneweide in der Nacht zum Donnerstag die Gleise überquert und ist von einem Zug überfahren worden. Dabei wurde der Arm des 37-Jährigen abgetrennt, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte.