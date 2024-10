Mann stirbt nach Feuer in Wohnung - SEK im Einsatz

Ein Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Rummelsburg gestorben. Polizei und Feuerwehr wurden am Nachmittag in die Rupprechtstraße gerufen, weil der Mann dort randaliert haben soll, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte bargen den Mann leblos aus seiner brennenden Wohnung und versuchten ihn zu reanimieren, allerdings erfolglos.