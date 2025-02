Auch wenn Timothée Chalamet am Valentinstag Termine hatte, musste seine Freundin Kylie Jenner nicht alleine bleiben. Es stellt sich die Frage: War das seine Filmpremiere oder ein ganz besonderes Kino-Date in der deutschen Hauptstadt?

Den Jackpot am Valentinstag haben dieses Jahr Berlin und Kylie Jenner (27) gewonnen: Frauenschwarm Timothée Chalamet (29) machte sowohl die Hauptstadt als auch seine Freundin am Tag der Liebe glücklich.

Der Weltstar stattete am Freitag zur Premiere seines neuen Films "A Complete Unknown" der Berlinale einen Besuch ab. Den Auftritt auf dem roten Teppich legte der "Dune"-Star in einem rosafarbenen, lässigen Trainingsanzug hin und löste ein Kreischkonzert aus, als er sich für einige Fotos und Videos trotz Schnee und Eiseskälte bis auf das Unterhemd auszog.

Doch der 29-Jährige ging auch sicher, dass sich seine Freundin am Valentinstag nicht alleine fühlte. Die beiden sollen sich seit etwa zwei Jahren daten, offiziell bestätigt wurde die Beziehung nie, aber gemeinsame Auftritte etwa bei den Golden Globes machten eine solche Bestätigung auch bereits überflüssig.

Sterne-Restaurant und Premieren-Date

So nun auch in Berlin. Laut "Bild"-Informationen soll das Paar bereits Donnerstag angereist sein und sich noch am selben Abend im veganen Sterne-Restaurant Cookies Cream verwöhnt haben lassen. Am Valentinstag standen für Chalamet dann die Berlinale-Termine an. Über den roten Teppich schritt der Oscar-nominierte Schauspieler wie immer alleine - im Kinosaal setzte sich allerdings Jenner neben ihn, klatschte nach dem Film für ihn und strich ihm zärtlich über die Wange. Dazu gab es Küsschen, Händchenhalten und süßes Gekicher des Paares.

Die zwei sahen so verliebt aus, wie auf Videos im Netz zu sehen ist, dass die Frage berechtigt scheint: War das die Deutschland-Premiere seines Films oder ein ganz besonderes Valentinstags-Date in der deutschen Hauptstadt, zu dem Chalamet seine Liebste entführt hat?

Ein Strauß Rosen für Kylie Jenner

Jenner hatte sich jedenfalls ordentlich in Schale geschmissen mit einem enganliegenden, schwarzen Glitzerkleid und hochgesteckten Haaren. Ihr Freund gab sich in seinem Jogginganzug dagegen zwar betont Berlin-lässig, war aber von Kopf bis Fuß in zartes Rosa getaucht und trug zeitweise auch eine rosafarbene Rose mit sich herum.

Rosen bekam Jenner auch, wie sie in ihrer Instagram-Story am Freitagabend zeigte. Darin entspannte sie sich vor der Premiere mit einem Glas Wein oder Sekt während sie bereits perfekt gestyled, mit Kussmund und tiefem Ausschnitt in die Kamera prostet. Auch einen Strauß roter Rosen fand den Weg in die Stories - von wem die wohl waren?