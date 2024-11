1 Ein 31-Jähriger wurde in Berlin-Kreuzberg erschossen. Foto: dpa/Julius Schreiner

In Kreuzberg ist bei einer Auseinandersetzung ein Mann ums Leben gekommen. Es fielen Schüsse. Die Täter entkamen unerkannt.











In Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht ein 31-Jähriger durch Schüsse ums Leben gekommen. Kurz nach Mitternacht gerieten der Mann und sein Bruder an der Ecke Gneisenaustraße Nostitzstraße zunächst in einen verbalen Streit mit zwei unbekannten Männern, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.