Berlin: Kitakind buddelt Geldversteck auf Spielplatz aus

1 Diesen Schatz hat ein Kind in Berlin ausgegraben. Foto: Polizei Berlin

Münzen, Schmuck und 200-Euro-Scheine: Auf einem Berliner Spielplatz macht ein Kitakind einen höchst erstaunlichen Fund.











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Ein Kind einer Kitagruppe hat auf einem Spielplatz in Berlin Silbermünzen und andere außergewöhnliche Wertgegenstände ausgebuddelt. „Statt Sandspielzeug wurden hinter einem Spielplatz in Wilmersdorf plötzlich Silbermünzen, Goldschmuck, Luxusuhren und 6000 Euro Bargeld entdeckt“, teilte die Berliner Polizei in einem Social-Media-Beitrag mit. Die Gegenstände seien in der Erde - teilweise unter Büschen - vergraben gewesen.