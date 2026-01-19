Berlin: Kind stirbt bei Unfall in Kindertagesstätte

In einer Berliner Kita ist ein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren mit großem Einsatz vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät.

Ein Kind ist in einer Berliner Kita bei einem Unfall gestorben. Es sei von einem schweren Gegenstand, vermutlich einer Tür, erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem tragischen Vorfall. Alter und Geschlecht des Kindes teilte die Polizei zunächst nicht mit, weil noch nicht alle Angehörigen verständigt worden seien. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Der Sender RTL gab das Alter des Kindes mit fünf Jahren an und sprach von einem Unfall mit einer Terrassentür. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick.

Psychologische Betreuung für Erzieher, Kinder und Eltern

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt 22 Leuten im Einsatz. Mehrere Notärzte versuchten demnach vergeblich zu helfen. Zwei Hubschrauber waren angeflogen. Zahlreiche Kita-Erzieher, andere Kinder und Eltern mussten von der Feuerwehr psychologisch betreut werden, wie es weiter hieß.

Der „Tagesspiegel“ und weitere Medien hatten berichtet.