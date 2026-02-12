Berlin: Kind stirbt nach Hochhausbrand in Berlin - Schwerverletzte

Flammen in einem Haus mit 20 Geschossen. Dutzende Einsatzkräfte retten die Bewohner. Es gibt Schwerverletzte. Was ist bekannt?
Berlin - Nach dem Feuer in einem Hochhaus im Berliner Osten ist ein Kind gestorben. Das sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Zustand des anderen Kindes und der Frau, die beide ebenfalls reanimiert werden mussten, blieb zunächst offen. Alle drei waren bewusstlos in dem Hausflur nahe der Brandwohnung gefunden worden. 60 Bewohnerinnen und Bewohner retteten sich teils selbst oder wurden von Einsatzkräften ins Freie gebracht.