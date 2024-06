Kind in Katzenbox: Mutter in psychiatrischer Einrichtung

1 Ein schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick vor dem Mietshaus gefunden worden. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Jemand hört am Berliner Stadtrand ein kleines Kind weinen. Er findet ein verletztes Mädchen in einer Kunststoffbox. Die Mutter ist nun in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.











Link kopiert



Berlin - Nachdem eine Mutter in Berlin ihr einjähriges Kind aus ihrer Wohnung im dritten Stock geworfen haben soll, ist die Frau wegen Hinweisen auf eine Krankheit vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.