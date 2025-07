Berlin: Jugendlicher niedergestochen – Mann brutal verletzt

Zwei Menschen sind bei Gewalttaten in Berlin verletzt worden. Ein 16-jähriger Jugendlicher sei im Beisein seines 14-jährigen Bruders am Mittwochnachmittag in Neu-Hohenschönhausen von einem anderen Jugendlichen niedergestochen worden. Zuvor gab es einen Streit zwischen dem 16-Jährigen und einer Gruppe junger Menschen, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer sei mutmaßlich mit einem Messer in den Oberkörper gestochen worden. Danach floh er den Angaben nach in ein Geschäft, wohin ihm drei andere Jugendliche folgten und ihn schlugen, traten und mit Reizgas besprühten. Der verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Charlottenburg erlitt ein Mann laut Polizei am Mittwochabend durch einen Angriff eines oder mehrerer unbekannter Täter schwerste Verletzungen. Der 34-Jährige sei von einem Passanten auf der Straße am Klausener Platz gefunden worden. Er hatte demnach stark blutende Schnitt- und Stichverletzungen sowie einen Schädel- und Kieferbruch. In einem Krankenhaus sei er operiert und weiter auf einer Intensivstation behandelt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.