Berlin: Heftige Explosion zerstört Auto – 22-Jähriger verletzt

Mitten in der Nacht erschüttert eine heftige Explosion Berlin-Schöneberg. Der Knall war noch weit zu hören. Ein Mann wird verletzt. Die Polizei vermutet einen gezielten Angriff.
Mit einer heftigen Explosion ist ein parkendes Auto in Berlin-Schöneberg in die Luft gesprengt worden. Ein junger Mann im Alter von 22 Jahren wurde dabei in der Nacht gegen 1.30 Uhr schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Weil er nicht in dem Auto, das am Straßenrand stand, saß und auch nicht direkt daneben stand, überlebte er die Detonation und wurde in ein Krankenhaus gebracht.