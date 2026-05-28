Berlin: Häftling stirbt bei Feuer in Gefängniszelle

1 Bei einem Feuer in einer Zelle im Berliner Gefängnis Plötzensee ist ein Häftling gestorben (Symbolfoto). Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn/Kirsten Neumann

Dichter Rauch dringt aus einer Zelle in einem Berliner Gefängnis. Als die Feuerwehr gelöscht hat, wird ein Toter gefunden.











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Bei einem Feuer in einer Zelle im Berliner Gefängnis Plötzensee ist ein Häftling gestorben. Der Brand von Einrichtungsgegenständen in der Zelle wurde am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, wie eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Justiz sagte. In der Zelle wurde die Leiche des Mannes gefunden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zu der Frage, ob der Insasse das Feuer selbst entzündete.