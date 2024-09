Großbrand im Englischen Garten: Teehaus in Flammen

Im Teehaus im Englischen Garten in Berlin ist ein Großbrand ausgebrochen. Das Gebäude ging in der Nacht aus zunächst ungeklärten Gründen komplett in Flammen auf, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Das Reetdach sei vollständig abgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe war zunächst unklar.