1 Das französische Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette wird seinen Standort in Berlin früher schließen, als bisher bekannt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das französische Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette wird seinen Standort in Berlin bereits Ende Juli schließen - einige Monate früher als bisher bekannt.











Link kopiert



Das französische Luxus-Kaufhaus Galeries Lafayette wird seinen Standort in Berlin bereits Ende Juli für Kundinnen und Kunden schließen und damit einige Monate früher als bisher bekannt. Das bestätigte eine Sprecherin des Konzerns auf Anfrage am Donnerstagabend. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Das Geschäft schließe am 31. Juli, damit es bis zum Ende des Jahres wie angekündigt an den Eigentümer übergeben werden könne, teilte die Sprecherin mit. Dem Medienbericht zufolge waren die Beschäftigten am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung über die Schließung informiert worden. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage dazu nicht.