1 In Berlin kam es zu einem Unfall mit einem Polizeiauto. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Auch eingeschaltetes Blaulicht und Sirene an Polizeifahrzeugen nutzen manchmal nicht, wenn andere Autofahrer die Signale nicht hören und sehen - wie ein aktueller Fall zeigt.











Fünf Menschen wurden bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Berlin-Mitte zum Teil schwer verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin versuchte nach Angaben der Polizei am Sonntagabend in der Behrenstraße zu wenden, übersah dabei aber einen mit Blaulicht und Sirenen fahrenden Wagen der Polizei, wie die Beamten mitteilten.