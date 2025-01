Berlin-Friedenau: „Jagd“ auf Siebtklässler - Polizei im Einsatz

1 Die Polizei war nach dem Vorfall am Mittwoch auch am Donnerstag präventiv im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In einem Brandbrief hatten Lehrer der Friedrich-Bergius-Schule im Herbst auf gewaltbereite Schüler aufmerksam gemacht. Nach einem erneuten Vorfall soll die Polizei die Schüler schützen.











An der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau hat es nach einer „Jagd“ auf einen Schüler am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Außerhalb des Schulgeländes sei ein Siebtklässler „gejagt“ worden, bestätigte die Schulleitung der dpa auf Anfrage. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Auch am Donnerstagmorgen waren Beamte präventiv im Einsatz, wie die Polizei bestätigte. Es gehe um den „Schutz der Schüler“, sagte die Schulleitung.