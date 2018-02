Berlin Frau lässt Baby im Kinderwagen auf Bahnsteig stehen

Von red/dpa 01. Februar 2018 - 18:36 Uhr

Eine Frau hat auf der Flucht vor Fahrkartenkontrolleuren in Berlin ihr Baby am Bahnsteig zurückgelassen (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Eine Frau wird in der Berliner S-Bahn kontrolliert. Auf der Flucht vor den Fahrkartenkontrolleuren lässt sie ihr Baby am Bahnsteig zurück.

Berlin - Eine Frau hat ihr einjähriges Baby auf einem Berliner S-Bahnsteig zurückgelassen, als sie vor Fahrkartenkontrolleuren flüchtete. Die 31-Jährige zeigte am Mittwochabend auf der Linie S3 ein manipuliertes Ticket vor, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Kontrolleure baten die Frau daraufhin in Köpenick auf den Bahnsteig. Dort flüchtete sie, nachdem ihr 36-jähriger Begleiter einem der Männer eine Kopfnuss verpasst hatte. Auf dem Bahnsteig ließ die Frau den Kinderwagen mit ihrem Baby zurück.

Nach Angaben der alarmierten Polizei war der Begleiter nicht der Vater des Kindes. Daher wurde das Baby an den Kindernotdienst übergeben. Kurz vor Mitternacht erschien die Mutter am Berliner Ostbahnhof, um ihr Kind abzuholen. Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass sich die Kamerunerin illegal in Deutschland aufhält. Sie muss sich nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts verantworten.