Notfall: Gasmelder löst Feuerwehreinsatz im Reichstagsgebäude aus

Ein Gasmelder löst im Reichstagsgebäude Alarm und einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Nach gut zwei Stunden wird die Sperrung wieder aufgehoben.
Berlin - Ein Gasmelder hat im Reichstagsgebäude in Berlin Alarm geschlagen und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Gebäude war zeitweise gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen ist höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrstoffs ausgetreten, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Sperrung wurde gegen 7.30 Uhr aufgehoben, wie ein Bundestagssprecher mitteilte.