Emma Schweiger hat zusammen mit ihrer Mutter Dana in Berlin ein neues Projekt gefeiert. Die jüngste Schweiger-Tochter ist Teil eines Modefilms, der bei der Fashion Week gezeigt wurde.

Ein prominentes Mutter-Tochter-Duo hat sich bei der Berlin Fashion Week gezeigt: Emma Schweiger (23) und Mutter Dana Schweiger (57) kamen am Samstag zur Filmpremiere des Labels Balletshofer. Die Modemarke stellte seine Herbst-/Winter-Kollektion nicht auf dem Laufsteg, sondern in einem Film vor, in dem auch Emma Schweiger zu sehen ist.

Die junge Schauspielerin wählte für die Premiere eine schwarze Jacke mit seitlicher Knopfleiste, zu der sie eine passende Hose und Heels trug. Ihre Haare band sie zu einer Hochsteckfrisur zusammen, aus der sich vorne zwei breite Strähnen lösten. Ihre Mutter zeigte sich an ihrer Seite ebenfalls in Schwarz. Der Hingucker des Looks war eine Statement-Kette, die sie über einem kurzärmeligen Top trug.

In dem Film des Modelabels, den Emma Schweiger auf ihrem Account teilte, sind auch Stefanie Giesinger, Sira-Anna Faal, Zethphan Smith-Gneist, Evgenia Gurevich und Philip Günsch zu sehen.

Emma Schweiger schlägt neuen Karriereweg ein

Emma Schweigers Auftritt in dem Modefilm ist ein neuer Schritt in ihrer Karriere. Zunächst hatte sich die jüngste Tochter von Til (62) und Dana Schweiger einen Namen als Schauspielerin gemacht. Sie übernahm Rollen in Filmen ihres Vaters, darunter in "Keinohrhasen (2007), "Kokowääh" (2011) und dem erfolgreichen Demenzdrama "Honig im Kopf" (2014) mit Hauptdarsteller Dieter Hallervorden (90).

Zwischen 2016 und 2021 lebte Emma Schweiger gemeinsam mit ihrer Mutter im US-amerikanischen Malibu, Kalifornien, und schloss dort 2021 ihre High-School ab. 2021 und 2023 meldete sie sich in Deutschland mit Gastrollen zurück.