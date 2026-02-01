Emma Schweiger hat zusammen mit ihrer Mutter Dana in Berlin ein neues Projekt gefeiert. Die jüngste Schweiger-Tochter ist Teil eines Modefilms, der bei der Fashion Week gezeigt wurde.
Ein prominentes Mutter-Tochter-Duo hat sich bei der Berlin Fashion Week gezeigt: Emma Schweiger (23) und Mutter Dana Schweiger (57) kamen am Samstag zur Filmpremiere des Labels Balletshofer. Die Modemarke stellte seine Herbst-/Winter-Kollektion nicht auf dem Laufsteg, sondern in einem Film vor, in dem auch Emma Schweiger zu sehen ist.