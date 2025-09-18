Berlin: Tausende müssen Häuser verlassen - Blindgänger in der Spree

Erst vor wenigen Tagen wurde in Berlin-Spandau ein Weltkriegs-Blindgänger gefunden. Nun müssen in Berlin-Mitte Menschen schon jetzt aus den Häusern.
ausende Menschen in Berlin-Mitte müssen am späten Abend ihre Wohnung verlassen. Grund ist der Fund von Kriegsmunition in der Spree. Experten der Kriminaltechnik gehen davon aus, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handelt, wie ein Polizeisprecher bei der Onlineplattform X sagte. Der Blindgänger soll in den nächsten Stunden vor Ort entschärft werden.