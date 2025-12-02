Berlin: Ermittlungen zu Brand mit totem Jungen dauern an

Feuerwehrleute retten ein Kind aus einem brennenden Haus in Berlin – kurz darauf stirbt der Junge aber. Wie kam es zu dem Feuer?
Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen bei einem Feuer in Berlin-Mahlsdorf dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Diese seien relativ umfangreich, teilte die Polizei mit. Kriminaltechniker und Brandermittler untersuchten das Gebäude und seien vermutlich den ganzen Tag über vor Ort. Das Haus war ausgebrannt und ist nach aktueller Einschätzung nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.