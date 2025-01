Berlin: Detonation an Zaun von Polizeigebäude - Zwei Beamte verletzt

1 Am Zaun eines Polizeigebäudes in Berlin ist es zu einer Detonation gekommen. Foto: dpa/Michael Ukas

Die Hintergründe sind noch völlig unklar: Am Abend kommt es zu einer Detonation an einem Polizeigelände in der Hauptstadt. Ein Polizist und seine Kollegin werden verletzt.











Bei der Explosion eines unbekannten Gegenstandes am Zaun eines Polizeigeländes in Berlin-Wittenau sind am Abend ein Polizist und dessen Kollegin teils schwer verletzt worden. Der Mann habe schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge erlitten, die Polizistin ein Knalltrauma, teilte die Polizei Berlin auf der Plattform X mit. Lebensgefahr könne bei beiden ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.